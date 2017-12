Persoon overleden bij brand in woning Ospel

Bij een brand in een woning aan de Windestraat in het Limburgse Ospel is maandagavond een persoon overleden.

Rond 19.00 uur kwam een melding van een brand bij de hulpdiensten binnen. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. In de woning werd een stoffelijk overschot aangetroffen. Het is nog niet bekend of het hier om de bewoner gaat. Ook is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Op dit moment vindt buurt- en forensisch onderzoek plaats