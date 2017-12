Persoon gewond bij schietpartij op straat in Schiedam

Aan de Van Tienhovenstraat in Schiedam heeft zaterdagavond een schietpartij op straat plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Hulpverleners waren massaal aanwezig. De politie heeft de omgeving ruim afgezet in verband met sporenonderzoek. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de schietpartij was. Van de schutter ontbreekt ieder spoor. Het slachtoffer, waarvan de indentiteit nog onbekend is, is naar een ziekenhuis overgebracht.