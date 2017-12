Aangespoelde potvis mogelijk overleden aan darminfectie

De potvis die op 1 december aanspoelde bij Brooklyn Beach in Domburg, is mogelijk overleden aan een darminfectie. Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde en Naturalis werken hard om vóór donker voldoende materiaal te verzamelen voor microscopisch onderzoek in het lab in Utrecht. "Een darminfectie kan heel erg pijnlijk zijn."

"We zijn vanochtend om 8:00 uur begonnen", vertelt Lonneke IJsseldijk aan de telefoon. "Het is een mannelijke potvis en hij is een beetje mager. We hebben het idee dat het dier mogelijk is overleden aan een darminfectie, maar dat weten we pas zeker na microscopisch onderzoek in het lab. Dat doen we maandag op de faculteit in Utrecht."

Kan een potvis overlijden aan een darminfectie?

"Een ernstige darminfectie kan heel erg pijn doen, dus het is een mogelijke indicatie", zegt IJsseldijk. "Maar we weten dus nog niet zeker of hij daaraan is overleden. We kunnen maar een klein deel van de darmen zien, want darmen van een potvis kunnen wel zo'n honderdzeventig meter lang worden! Wat we zien, zijn dus maar kleine stukjes. Bij een bruinvis had ik dat nu al kunnen zeggen dat het een darminfectie was, want die zijn veel kleiner. Daarom is microscopisch onderzoek zo belangrijk. Pas daarna weten we hoe ernstig de darminfectie was."

Resten vis en inktvis

De potvis had in ieder geval voldoende gegeten, ontdekten de onderzoekers. "Er zaten nog resten van vis en inktvis in de maag. We nemen de hele maag mee naar Urecht in een kist van één bij één meter. Die gaat mijn collega bij Pathologie Jooske IJzer maandag verder onderzoeken, samen met Wageningen Marine Research."

"Ik ben blij dat het nu zo koud is, het is hier één grote koelkast. Dan blijft het dier langer geconserveerd. Maar het dier is nog helemaal warm, er ligt echt een stomende walvis", grinnikt IJsseldijk. De onderzoekers zijn blij dat de potvis heel erg vers is. "Sommige parasieten die we in de maag vonden, leefden zelfs nog! Dat zie je niet vaak en is heel mooi."

Race tegen de klok

Het wordt een race tegen de klok om voldoende materiaal te verzamelen. "We beginnen nu aan de kop, het hart en de longen en doen ons best om vóór donker klaar te zijn", zegt IJsseldijk. "Daarna gaan we terug naar Utrecht en maandag verder in het lab met het microscopisch onderzoek. We zien dit soort dieren niet zo vaak en een potvis is voor ons nog steeds heel uniek."