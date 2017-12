Grote zoektocht naar vermiste 15-jarige jongen Schiedam

De politie in Schiedam is zaterdagmiddag een groot onderzoek gestart in het Prinses Beatrixpark na een tip over de vermiste jongen.

Ook op andere locaties in Schiedam was al gezocht. Volgens de politie zoeken ze naar de sinds gisteren verdwenen 15-jarige jongen. Het gaat om de 15-jarige Abdullah uit Schiedam. Abdullah praat middels gebarentaal. Een speciaal in het leven geroepen burgerteam is een eigen zoekactie gestart. Ze zoeken zelf in groepjes naar de vermiste jongen. Ook worden voorbijgangers aangesproken, en wordt gevraagd mee te helpen zoeken naar de jongen.



Abdullah is 1.85 cm lang heeft zwart half lang haar. Abdullah draagt een crème/wit kleurig wit hemd en een crème kleurige broek. Mocht u de jongen zien, neem dan contact op met de politie via 112.