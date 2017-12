Jongen(17) belandt met auto in de sloot

Een 17-jarige jongen uit de gemeente Woudrichem is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Parallelweg. Hij reed met een auto tegen een boom en belandde daarna met het voertuig in de sloot.

Hij bleek niet over een rijbewijs te beschikken om auto’s te besturen. Hij had alcohol gedronken maar of hij ook daarvoor een proces-verbaal krijgt moet uit het bloedonderzoek nog blijken.

De politie kreeg om 02.00 uur een melding dat een auto in de sloot lag op de Paralleweg. De melder had niemand bij de auto gezien. Agenten gingen ter plaatse. Ze zagen dat de achterzijde van een auto in de sloot lag en met de voorzijde tegen het talud stond. Er werd niemand in of bij het voertuig aangetroffen. De auto was gelet op de sporen en de schade kennelijk eerst tegen de in de berm staande boom gereden. Het voertuig werd door een berger getakeld. Agenten stelden in de omgeving een nader onderzoek in. Zij troffen verder in de straat op het fietspad een jongeman aan die gewond was aan zijn linkerschouder, pols en nek.

Hij gaf toe dat hij de bestuurder was van de auto. Uit een eerste indicatieve blaastest bleek dat hij alcohol gedronken had. Hij werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is door de GGD-arts bloed afgenomen om het alcoholgehalte te bepalen. De jongen bleek alleen over een rijbewijs voor de categorie AM te beschikken.