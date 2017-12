Appartementen en winkelcentrum ontruimd bij zeer grote brand in Zwolle

In een woning boven een tapijtwinkel aan de Diezerkade in Zwolle is zaterdagochtend brand uitgebroken. Door de brand in het appartementen is het ook winkelcentrum Diezerpoort en naastgelegen parkeergarage ontruimd. Niemand raakte gewond.

De rook trekt deels richting het centrum van Zwolle en trekt lastig weg door de mist. De veiligheidsregio adviseert inwoners via onder andere een verstuurd NL-alert om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand. Momenteel wordt overlegd of het winkelcentrum in de loop van de dag alsnog kan worden geopend. De bewoners die hun huizen moesten verlaten worden door de gemeente opgevangen.

Over de oorzaak is van de brand is nog weinig bekend.