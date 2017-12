Veel schade na ram- en plofkraak met gestolen vrachtauto in Gramsbergen

Omstreeks 4.14 uur ramden de daders met een vrachtwagen de gevel van het pand. Daarna veroorzaakten ze een explosie bij de geldautomaat en staken de vrachtauto in brand. De daders droegen bivakmutsen en zijn vertrokken in een donkerkleurige personenauto. De gealarmeerde politie is onmiddellijk een onderzoek gestart. Het pand is zodanig beschadigd dat het momenteel door een bouwbedrijf gestabiliseerd. De politie heeft de zaak afgezet voor nader onderzoek. Als het bouwbedrijf klaar is en het pand is veilig om te betreden hoopt de politie duidelijkheid te krijgen of er geld is weggenomen of dat de daders er zonder buit vandoor zijn gegaan.