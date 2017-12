Politie doorzoekt opnieuw drugspand in Schiedam

Vrijdagochtend heeft de politie opnieuw een onderzoek ingesteld in het anderhalve week geleden ontdekte drugslab aan de Admiraal Lucashof in Schiedam.

Met behulp van een hoogwerker heeft de brandweer het dak van het pand geïnspecteerd. Ook is opnieuw een onderzoek ingesteld binnen in het pand. Wat de reden is voor het aanvullend onderzoek is niet bekend gemaakt.