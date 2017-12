Drie ruiten van RET-bus door tiener met gaspistool aan diggelen geschoten

15-jarige Vlaardinger aangehouden

'Hulp van getuigen leidde een scherpe wijkagent naar een 15-jarige Vlaardinger die ervan wordt verdacht met een gaspistool op de bus te hebben geschoten. Hij is aangehouden en het wapen is in beslag genomen', zo laat de politie vrijdag weten..

Gaspistool in woning tiener gevonden

De buschauffeur deed aangifte van vernieling maar wist niet waarmee de ruiten waren vernield. Die onduidelijkheid en de melding van een vernield bushokje in de directe omgeving trokken de aandacht van een wijkagent. Onderzoek in de omgeving en gesprekken met getuigen hadden resultaat en leidden naar de jonge Vlaardinger. De bus en het bushokje werden vermoedelijk met een gaspistool beschoten dat in de woning van de tiener werd aangetroffen. Het niet van echt te onderscheiden imitatievuurwapen is in beslag genomen en de jongeman is ingerekend voor verhoor.

Levensgevaarlijk

Nog steeds worden agenten geconfronteerd met jongeren die lopen met nepvuurwapens (speelgoedwapens, airsoftwapens etc.) die zelfs door kenners niet direct van echt te onderscheiden zijn. Het is namelijk levensgevaarlijk om deze bij je te hebben.

Bel 112

Een omstander kan de politie bellen wanneer hij het wapen ziet. Want op afstand kan niemand zien of het wapen echt of nep is! De politie neemt deze meldingen altijd serieus en gaat er vanuit dat het om een echt wapen gaat. Breng jezelf dus niet in gevaar en laat dat nepvuurwapen thuis.