Vrachtwagenchauffeur vrijuit, 11 Eritrese vluchtelingen aangehouden

Geklop vanuit oplegger

De vrachtwagenchauffeur stopte donderdagavond op de parkeerplaats Het Goor bij het tankstation aan de snelweg en hoorde geklop vanuit de oplegger. Hij vertrouwde dit niet en belde direct de politie. Bij het openen van de oplegger kwamen tien volwassen, 7 vrouwen en 3 mannen, en een minderjarige jongen van 16 jaar tevoorschijn. Deze personen konden zich niet identificeren en zijn vervolgens aangehouden.

De Poolse vrachtwagen kwam vanuit Antwerpen. Daar zijn ze de vluchtelingen waarschijnlijk ongemerkt de oplegger ingeslopen. De politie heeft de chauffeur uitgebreid gesproken. Hieruit blijkt dat hem niets te verwijten valt.

Mensensmokkel

De politie wil graag zicht krijgen op personen die achter mensensmokkel zitten en op de routes waarlangs mensen illegaal vervoerd worden en onderzoeken dat. De Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) doet verder onderzoek naar deze specifieke zaak.

De vluchtelingen gaan het vreemdelingentraject in. Dat betekent dat zij na verhoor in vrijheid gesteld worden met een terugkeerbesluit naar het land van herkomst. De minderjarige vluchteling, die we hier zonder ouders hebben aangetroffen, wordt overgebracht naar Ter Apel. Daar is een opvanglocatie ingericht voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen.