Man aangehouden na steekincident

De politie kreeg donderdagavond een melding dat in een woning aan de Kromsteven een man met een mes gestoken was. Het slachtoffer was naar een ander pand in de straat gevlucht. Het bleek een 31-jarige man uit Dongen te zijn. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Hij was aanspreekbaar maar is wel op de IC opgenomen. Een 39-jarige bewoner werd als verdachte aangehouden. Hij is vastgezet. De politie stelt een nader (sporen) onderzoek in naar de toedracht van het incident.