Mist en gladde wegen tijdens vrijdagochtendspits

Het KNMI heeft gisteren al gewaarschuwd en code geel afgegeven vanwege gladheid en mist.

Files

De files die er momenteel staan zijn ook iets langer dan gewoonlijk. De kans op een ongeluk is deze vrijdagochtend ook groter dan normaal. De VID raadt automobilisten aan goed uit te kijken als ze de weg op gaan.

Vooral op en onder bruggen kan het spekglad zijn. De op- en afritten bij de snelwegen zijn ook gladder door bevriezing. De VID krijgt daarnaast ook meldingen van fietsers en scooters die onderuit zijn gegaan.

Vooral in het westen, noorden en in het midden van ons land is er gladheid aanwezig. In Noord-Holland en Friesland komt voornamelijk dichte mist voor.