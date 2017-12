Vuurwerkbranche zou verbod knalvuurwerk en vuurpijlen jammer vinden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde eerder deze week een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hiermee zouden de meeste ongevallen mee gebeuren.

‘We begrijpen dat het vuurwerk in een land als Nederland, waar heel veel vuurwerk wordt afgestoken, gereguleerd moet worden. We zouden het betreuren als het knalvuurwerk verdwijnt, want dat is de oorsprong van het vuurwerk, het verdrijven van boze geesten. Maar uiteindelijk vinden we dat siervuurwerk het belangrijkste onderdeel is van het vuurwerk op oudejaarsavond. Dat hoort echt bij de Nederlandse traditie. Dus een verbod is voor ons niet onoverkomelijk.’