België wit, Nederland heeft waarschuwing voor gladde wegen

Vanavond en in de nacht naar vrijdag beperken de winterse buien zich tot de kustprovincies. Zeer lokaal kan het glad worden door bevriezing of winterse neerslag. Tevens is plaatselijk mist mogelijk. De minimumtemperatuur daalt naar +1 tot -3°C en de wind wordt geleidelijk overal noordoostelijk, boven land zwak tot matig en aan zee (vrij)krachtig.

Vrijdag overdag wordt het wisselend bewolkt, langs de kust blijft een enkele winterse bui mogelijk, elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur blijft rond de 4°C steken en de wind zwakt iets af en wordt meest noordelijk.