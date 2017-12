Nu wel toestemming voor demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum

Stichting Nederland Wordt Beter heeft van de gemeente Dongeradeel, waar de gemeente Dokkum onder valt, toestemming gekregen om op zaterdag 2 december een manifestatie voor vrijheid van meningsuiting & demonstratierecht te houden in Dokkum.

Politiebegeleiding

De manifestatie wordt van 14.00 en 16.00 uur gehouden op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. Om dit in goede banen te leiden gaat de politie de bussen met demonstranten begeleiden van de plaats van vertrek tot aan de locatie van de manifestatie in Dokkum.

Ook de terugreis wordt door de politie begeleid.' We doen dit zaterdag ook om de veiligheid op de weg van overige weggebruikers en de demonstranten te garanderen. Dat betekent dat de politie zaterdag zichtbaar aanwezig is op de route naar en in Dokkum', zo laat de politie donderdag weten.

Snelwegblokkade

Op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum, werden drie bussen van de Stichting Nederland wordt Beter/KOZP tot stoppen gedwongen door voorstanders van Zwarte Piet. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek te starten naar aanleiding van deze blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske.