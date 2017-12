Actievoerders tegen Zwarte Piet willen Dokkum toch ''veroveren''

De politie zal de demonstranten begeleiden zodat ze niet opnieuw worden tegengehouden door voorstanders van de Zwarte Piet.

De demonstratie in Dokkum staat gepland van 14.00 tot 16.00 uur. De organisatie wilde op de Markt hun stem laten horen, maar omdat daar werkzaamheden plaatsvinden moet men uitwijken naar een andere plek in Dokkum. De manifestatie is een initiatief van Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Free Your Mind, Doorbraak en Progressive Groningen, zo meldt Omrop Fryslân.

De tegenstanders van Zwarte Piet wilde tijdens de intocht van Sinterklaas op 18 november al demonstreren in Dokkum. Voorstanders wierpen toen met voertuigen een wegblokkade op waardoor bussen met tegenstanders niet verder konden. Burgemeester Waanders van Dongeradeel besloot daarna om veiligheidsredenen alle demonstraties bij de intocht te verbieden omdat pro-Piet-betogers zwaar vuurwerk bij zich zouden hebben. Ook was er angst voor botsingen tussen voor- en tegenstanders.