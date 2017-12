Voortvluchtige hacker (47) uit Boxtel maakte op slinkse wijze bedrijven 5 ton afhandig

De politie heeft woensdagochtend, in een groot, internationaal onderzoek naar fraude, in Boxtel doorzoekingen verricht in drie woningen. 'Het onderzoek heeft alles te maken met een bedrijf uit België en een bedrijf uit Jordanië, die in 2015 bezig waren met een zakelijke deal', zo meldt de politie woensdagmiddag.