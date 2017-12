Sluiting saunaclub Yin Yang Roermond door rechter ongedaan gemaakt

Saunaclub Yin Yang in Roermond mag open mag open blijven. Dat heeft de bestuursrechter in Roermond woensdag besloten.

Drugshandel

De burgemeester van Roermond was van plan om de saunaclub voor twaalf maanden te sluiten vanwege drugshandel. De meervoudige kamer van bestuursrecht geeft de burgemeester ongelijk.

6,92 gram harddrugs

Op 26 november 2016 was 6,92 gram harddrugs aangetroffen in de saunaclub Yin Yang. Daarop bepaalde de burgemeester van Roermond dat de club voor een jaar dicht moest. Op 8 september 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg de uitvoering van dit besluit geschorst tot deze uitspraak in de beroepszaak.

Uitspraak

De rechtbank constateert tegenstrijdigheden in de bestuurlijke rapportages en het proces-verbaal van bevindingen en stelt vast dat er onvolledigheden zitten in het uitgevoerde politieonderzoek.

Daardoor, aldus de rechtbank, was het voor de saunaclub niet mogelijk om aannemelijk te maken dat de aangetroffen drugs niet bestemd waren voor de drugshandel, maar dat sprake was van gebruikershoeveelheden.

Sluiting herroepen

Dit betekent dat er volgens de rechtbank sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor de burgemeester in redelijkheid niet van haar bevoegdheid tot sluiting gebruik had kunnen maken. Het beroep is door de rechtbank gegrond verklaard en de sluiting van de saunaclub wordt herroepen.