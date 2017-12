Politie doet inval bij inbraakverdachten en vindt veel geld en vuurwapens

'Dankzij een tip aan de Rotterdamse eenheid wist de politie het viertal te arresteren. Het geld dat zij in de nacht van 22 op 23 november mee namen bij een inbraak in een uitgaansgelegenheid aan de Middelweg in Moordrecht hadden ze deels bij zich. In een woning in Rozenburg werd de rest van de buit gevonden, net als drie vuurwapens', aldus de politie.

Tips belangrijk

In veel gevallen lost de politie misdrijven op dankzij tips van burgers en informanten. Zo krijgt de Rotterdamse regionale recherche regelmatig tips over verdachten en lopende onderzoeken waar ze mee aan de slag kunnen. Dat gebeurde ook op donderdagochtend 23 november. Die nacht was er een inbraak gepleegd bij een uitgaansgelegenheid aan de Middelweg in Moordrecht. Bij deze inbraak werd een heel groot geldbedrag buitgemaakt. De inbrekers wisten te ontkomen.

Rozenburg

Volgens de doorgeven informatie zouden de verdachten van de inbraak het geld aan het verdelen zijn in een woning in Rozenburg. Rechercheurs twijfelden geen moment en lieten het huis observeren. Daardoor werd gezien dat drie mannen het huis verlieten en met diverse tassen in twee auto’s stapten.

Arrestatieteam grijpt in

Ongezien wist de politie de mannen te achtervolgen tot in Den Haag, waar nog eens een vierde man instapte. Om het viertal niet te laten ontkomen, greep het arrestatieteam in op de Eekhoornkade. In de auto’s troffen agenten een groot gedeelte van het weggenomen geld aan, maar ook andere gestolen waar uit de uitgaansgelegenheid.

Onderzoek

Na de arrestaties werd de woning in Rozenburg doorzocht. Daar vond de politie drie vuurwapens, munitie en het andere deel van de buit. Dit alles is in beslag genomen. Van de vier aangehouden verdachten zitten een 23-jarige Rotterdammer en een 30-jarige man uit Bergschenhoek vast. Een 27-jarige man uit Zoetermeer en een 60-jarige Hagenaar zijn heengezonden maar nog wel verdachte. De politie gaat verder met het onderzoek.