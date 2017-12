Oliebollen voor bedfiets in Meander Ziekenhuis

In 2017 bestaan de Vrienden van Meander 5 jaar en ter afsluiting van dit jubileumjaar is er een smakelijke decemberactie. In de hal van het ziekenhuis verkopen vrijwilligers oliebollen, appelbeignets en appelkanjers voor het goede doel. Bestellen kan via www.vriendenvanmeander.nl/oliebollen.

De opbrengst van deze actie is bestemd voor een bedfiets voor patiënten die lang in het ziekenhuis moeten verblijven. Deze patiënten, bijvoorbeeld op de afdeling longgeneeskunde, zijn niet fit genoeg om uit bed te komen. Hun conditie gaat zonder beweging sterk achteruit. Het gebruik van de bedfiets bevordert hun herstel.

De verkoop is op woensdag 6, 13, 19, 20, 27 t/m 29 december van 9.30 uur tot 15.30 uur en op 30 en 31 december van 12.00-14.00 uur. De oliebollenactie wordt gehouden centraal in de Laan van Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 in Amersfoort. Iedere verkoopdag zijn er verse oliebollen van Patisserie Van Gent. Oliebollen zijn vooraf te bestellen en ook ter plekke te koop. Op het moment dat de grote kerstboom in de Laan staat, kan iedereen ook een wens ophangen in de kerstboom. De tafel met wenskaarten staat naast de oliebollenkraam.