Coffeeshop Checkpoint strafbaar, maar krijgt geen straf

De exploitant van de voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen is schuldig aan de handel in softdrugs en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het hof vandaag beslist in een langlopende strafzaak tegen de exploitant. De coffeeshop werd jarenlang gedoogd door de gemeente, met medeweten van het OM en kon zo uitgroeien tot de grootste coffeeshop van ons land. In 2007 en 2008 deed de politie invallen en trof te grote voorraden cannabis aan. De exploitant heeft daarmee de gedoogafspraken met de gemeente overtreden. Dit is strafbaar, zegt het hof, maar tegelijk ook niet te vermijden wanneer je een goed draaiende coffeeshop exploiteert. Daarom legt het hof geen straf op. De coffeeshop werd in 2009 gesloten.