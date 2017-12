97 Money mules (witwassers) in Nederland opgepakt bij internationale actie

In een gezamenlijke internationale actie naar witwassen zijn meer dan 650 verdachten opgespoord waarvan er 130 zijn aangehouden. In Nederland zijn 97 money mules opgespoord. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor andere criminelen. Het totale geldbedrag wat op deze rekeningen in Nederland is gestort, is bijna vijf miljoen euro.

Afgelopen week voerden verschillende handhavingsinstanties en justitiële diensten voor het derde achtereenvolgende jaar een gezamenlijke internationale actie uit, gericht op het aanpakken van money mules. De volgende landen deden hieraan mee: Nederland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Tsjechië, Finland, Frankijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Moldavië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en Oekraïne.

Daarnaast deden ook Australië en de Verenigde Staten (FBI en SS) mee. De Nederlandse politie in de hoedanigheid van Electronic Crimes Task Force (ECTF), coördineerde deze actie in samenwerking met het LMIO, het OM, Europol en Eurojust. Aan deze succesvolle actie werkten 250 banken en private partijen mee. De ECTF is een samenwerkingsverband tussen politie, OM, de Nederlandse grootbanken (ING, Rabobank, ABN Amro, de Volksbank) en International Card Services (ICS).

Nederland

In Nederland hebben participeerden in totaal acht eenheden met de actie. Het gaat om de eenheden Limburg, Midden Nederland, Den Haag, Rotterdam, Zeeland West-Brabant, Noord-Holland en Amsterdam en de Landelijke Eenheid. Er zijn 81 money mules verspreid in Nederland opgespoord waarvan er 18 personen zijn aangehouden. De verwachting is dat er nog meer verdachten aangehouden zullen worden.

Caroline Sander, teamleider van de ECTF van de Landelijke Eenheid: “We zien dat er steeds meer landen mee doen aan deze actie en er een vuist wordt gemaakt om deze problematiek gezamenlijk aan te pakken. In 2015 waren dit nog tien landen, inmiddels is dit aantal toegenomen tot maar liefst 26 landen. Een belangrijke ontwikkeling, omdat geld ook vaak wordt overgeboekt naar buitenlandse rekeningen. Samenwerken met andere landen is hierbij cruciaal.” Aansluitend op de actieweek is een ‘bewustzijnweek’, een preventieprogramma in alle deelnemende landen. Het programma is erop gericht om te voorkomen dat mensen als geldezel optreden. “In Nederland zien we dat ook jonge mensen vatbaar zijn om zich te laten verleiden/misbruiken door criminelen om crimineel geld wit te wassen. Deze doelgroep moet zich ervan bewust zijn dat de pakkans hoog is en de gevolgen voor de money mule (zijn) ingrijpend“.