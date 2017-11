Automobilist bekneld bij ongeval bij Valthermond

Beknelling

De automobilist raakte bekneld. De brandweer moest de man uit zijn benarde positie bevrijden. Hij was bij kennis en aanspreekbaar en werd over gebracht naar het ziekenhuis in Emmen.

De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De N379 was geruime tijd versperd in verband met onderzoek van de Verkeers Ongevallen Analisten (VOA) en de daarop volgende bergingswerkzaamheden.