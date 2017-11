Brand in binnenstad Vlaardingen laait weer even op

In een woning aan de Wijnstraat in Vlaardingen Centrum heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Woensdagochtend vroeg kwam er opnieuw rook uit de uitgebrande woning.

De brandweer ging met spoed ter plaatse en schaalde weer op naar middelbrand. De brand van vanmorgen zat vooral in het dak en in de dakrand. De brandweer heeft het dak gesloopt om de brand goed te kunnen doven. De woning heeft zware schade opgelopen door brand. Over de oorzaak is niets bekend.