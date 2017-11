Vrouwen in actie tegen misbruik door 'tantramasseurs'

Bij het Meldpunt Tantramisbruik zijn in anderhalve maand tijd 24 klachten binnengekomen tegen negen masseurs .

Vrouwen hebben geklaagd over seksueel misbruik door tantramasseurs en 'intimiteitscoaches'. Dit meldt de NOS woensdag. De omroep heeft in de afgelopen weken contact gehad met negen melders van wie de jongste negentien jaar was ten tijde van het misbruik.

De vrouwen melden dat de mannen tijdens de massage onverwacht overgaan tot allerlei seksuele handelingen zelfs tot penetratie. De masseurs beweren dat ze vrouwen met hun massages kunnen helpen bij het overwinnen van emotionele blokkades en seksuele trauma's. In voorgesprekken en op hun websites benadrukken ze dat ze grenzen van de vrouwen zullen respecteren, maar deze kwetsbare vrouwen, die soms in het verleden al eens seksueel zijn misbruikt zijn, worden nu vaak misbruikt voor het seksueel gerief van deze mannen.

Aangiften

Voor zover bekend hebben tot dusver vier vrouwen melding gedaan bij de politie van het seksueel geweld. Drie van hen deden dat tegen één en dezelfde tantramasseur uit Rotterdam.

Tantra

Tantra is een spirituele stroming in het boeddhisme en hindoeïsme die in het Westen vooral wordt geassocieerd met seksualiteit.