Onderzoek naar georganiseerde hennepteelt

De actie concentreert zich voornamelijk in Drenthe, maar ook in de provincie Groningen is de politie actief. Tientallen agenten zijn betrokken bij de actie. In het kader van afpakken van crimineel vermogen is onder beslag gelegd op een auto.

Voorheen was voor criminelen Brabant de plek om hun criminelen activiteiten te ontplooien, maar door gerichte acties van justitie is men uitgeweken naar het Noorden van ons land waar ze boeren, die financieel aan de grond zitten, omkochten om zo leegstaande schuren in te richten voor bijvoorbeeld de hennepteelt.

In de loop van de dag volgt meer informatie over dit onderzoek naar georganiseerde hennepteelt.