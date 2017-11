150 banen weg vanwege nieuwe reorganisatie TMG

In juni werd TMG overgenomen door de Vlaamse uitgever Mediahuis. Zij willen nu samen gaan bouwen aan een stevige marktpositie en sterke merken, zo meldt TMG in een persbericht. Om van TMG weer een sterk en leidend mediabedrijf te maken, komt de Raad van Bestuur met nieuwe plannen. De kern van deze plannen wordt gevormd door drie pijlers: focus op de sterke merken, de beste in service en kwaliteit en het huis op orde. Als gevolg van de laatste pijler krimpt de organisatie en vervallen er de komende jaren naar verwachting ongeveer 150 banen bij TMG. TMG streeft ernaar het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Banenverlies

Het banenverlies is een gevolg van een nauwere samenwerking tussen TMG en zijn nieuwe eigenaar Mediahuis. Ook het feit dat Sky Radio en puzzeldochter Keesing gedeeltelijk zijn verkocht speelt mee. Dat maakt de weg vrij voor "een minder complexe en plattere organisatiestructuur''.

Sterke merken

Wat de sterke merken betreft staan de Telegraaf, de regionale dagbladen, Metro en belangrijke digitale merken zoals Dumpert en Gaspedaal centraal. Het merk De Telegraaf staat weer op de eerste plaats. Bij de regionale kranten komt de focus op Noord-Holland te liggen en op duiding en achtergronden van het (regionale) nieuws. Het aantal edities, nu 16, wordt geleidelijk verminderd en het aantal websites gaat van vijf naar twee.

TMG CEO Marc Vangeel zegt hierover in het persbericht: “TMG heeft ongelofelijk veel potentie in huis: De Telegraaf is een geweldig sterk merk met ongeëvenaarde naamsbekendheid en bereik. Tel daarbij de regionale merken, het digitale portfolio én de stappen die we zetten om de beste in service en kwaliteit te zijn voor onze adverteerders en abonnees. Daarmee hebben we alles in huis om TMG weer back in business te krijgen.”