Agent heeft 'spijt' na uitdelen van 237 snelheidsboetes

Na een snelheidscontrole in Renswoude dinsdag heeft een betrokken wijkagent die maar liefst 237 boetes had uitgeschreven 'spijt' betuigd.

Op de bon geslingerd

'Vandaag wederom een snelheidscontrole geweest in #Renswoude het resultaat liegt er niet om. In een goeie 3 uur tijd zijn er 237 voertuigen op de bon geslingerd voor te hard rijden. Hoogst gemeten snelheid was 98 km per uur.', zo schrijft de diender dinsdag op Facebook.

'Op 25 oktober 2017 was er ook al een controle geweest in Renswoude. Toen werden er 145 bekeuringen uitgedeeld. Dit is dus een dikke stijging waar wij als politie niet blij van worden, en we denken, u zelf ook niet', stelt de agent.

Spijt

'Het spijt mij dat we dit moeten constateren en zoveel boetes moeten uitdelen. Met jullie kunnen we hier iets aan doen, daarom de dringende oproep: pas uw snelheid aan in #Renswoude. De snelheidsbeperkingen zijn er niet voor de lol, maar ze zijn er voor uw veiligheid en de veiligheid van de kinderen', aldus de agent die nog als tip heeft 'voorkom een boete en houd u aan de snelheid. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje'.