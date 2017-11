Kat met metaaldraad om lichaam aangetroffen

De politie is op zoek naar informatie over een cyperse kat die door de eigenaresse vrijdagochtend 17 november werd aangetroffen met een metaaldraad strak om zijn lichaam heen. De eigenaresse is met de kat naar de dierenkliniek geweest voor behandeling en de kat maakt het inmiddels goed, zo laat de politite op Facebook weten.

Hoe dit draad om de kat is gekomen, is vooralsnog niet duidelijk. De dierenpolitie vermoedt dat de kat in een alternatieve val terecht is gekomen en hier vervolgens de dupe van is geworden.

De dierenpolitie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over dit incident. Het moet zijn gebeurd in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 november of in de ochtend van 17 november, in de omgeving van de Schildersbuurt in Zaandam.