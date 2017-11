'Vrouwelijke dominee zwaar mishandeld in Gelderse kerk in Rhenoy'

De politie is een onderzoek gestart naar een zware mishandeling van een 64-jarige vrouw uit Rhenoy. Zij werd in een kerk aan de Dorpsstraat in Rhenoy aangetroffen en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kreeg hierover een melding op dinsdag 21 november rond 12.05 uur.