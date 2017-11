Veel vertragingen op Schiphol door grote storing bij Luchtverkeersleiding

Dit geldt voor binnenkomende en vertrekkende vluchten. ''Wij zijn ons bewust van de gevolgen die dit heeft voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven. Op dit moment worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. We zetten ons met extra mensen maximaal in om de storing zo snel als mogelijk te verhelpen.''

De Europese luchtverkeersleidingsorganisatie Eurocontrol maakte even voor 11.30 uur melding van de storing. Niet exact is nog duidelijk wat de oorzaak van de storing is.