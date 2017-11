FNV sleept gemeente Groningen voor de rechter om indicaties thuiszorg

De gemeente Groningen heeft in 2015 met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna alle cliënten standaard op 2,5 uur thuiszorg gezet. Er moeten verslagen van keukentafelgesprekken destijds zijn gemaakt die de cliënten mogen inzien. De cliënten hebben de FNV gemachtigd om deze verslagen in te mogen zien. De gemeente stelt nu dat die machtiging niet voldoende is om privacygevoelige informatie te verstrekken. Op basis van dezelfde machtiging heeft de gemeente echter voltallige dossiers doen toekomen aan de gemachtigde van de FNV: jurist Wevers. Compleet met alle medische en andere gegevens.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ‘Dus de gemeente heeft ofwel zitten slapen bij het eerder verstrekken van dossiers van cliënten die in bezwaar zijn gegaan via de FNV, of de gemeente zoekt nu een excuus om te verbloemen dat die verslagen nooit op een deugdelijke manier zijn gemaakt.' Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de FNV inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen er niet zijn, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw. Zo heeft de rechtbank in Zwolle recent nog geoordeeld in een vergelijkbare zaak.