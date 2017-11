Actievoerende Siemensmedewerkers naar Den Haag om steun na sluiting

Een bus vol actievoerende Siemensmedewerkers is dinsdagochtend naar Den Haag gegaan om steun te zoeken tegen de voorgenomen sluiting van de vestiging in Hengelo. Zo’n zeventig medewerkers, vertegenwoordigers van toeleveranciers en de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, overhandigen vanmiddag om 13.30 een petitie aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken.

Sjors Jansen, medewerker van Siemens: ‘De sluiting valt niet uit te leggen, het voelt onrechtmatig en oneerlijk. We hebben deze actie spontaan geregeld en een petitie opgesteld, want dit konden we niet over onze kant laten gaan. Alleen vanochtend al hadden we bijna 600 handtekeningen.’

De medewerkers stellen in hun petitie een hele waslijst met feiten waaruit blijkt dat de sluiting van Hengelo een niet uit te leggen besluit is. Jansen, zelf al sinds 1985 werknemer: ‘De fabriek draait al jaren zwarte cijfers, heeft een hypermodern machinepark, zeer ervaren en gemotiveerd personeel en we werken uiterst efficiënt. We hebben een goed gevulde orderportefeuille, daar kan niet zomaar een streep door worden gehaald. Er is dus geen enkele reden waarom Hengelo moet sluiten en we roepen de politiek op om alle politieke middelen aan te wensen om Siemens AG te overtuigen dit voorgenomen besluit in te trekken.’

Energietransitie

De sluiting van Siemens Hengelo zorgt voor een verlies van 650 banen bij de fabriek zelf, maar ook zo’n 1500 banen bij toeleveranciers in de regio Twente. De sluiting treft echter niet alleen de regio, maar heel Nederland. Anita Dries, bestuurder FNV Metaal: ‘Het gaat hier om een hypermodern complex, waarin veel kennis en expertise zit en kort geleden nog flinke investeringen zijn gedaan. Voor Nederland is het zeer belangrijk om deze kennis te behouden. Er wordt gezegd door Siemens dat de sluiting moet vanwege de energietransitie. Maar in de petitie geven de medewerkers duidelijk aan dat zij van mening zijn dat de technologie en expertise van Hengelo volledig kan worden ingezet voor de energietransitie.’

Medewerkers

De medewerkers praten vandaag met vertegenwoordigers van de FNV in ledenbijeenkomsten in Hengelo. Daar zullen ze gezamenlijk een plan opstellen tegen de sluiting. Dries: ‘Deze groep medewerkers wilde meteen naar Den Haag en wij verwachten dan ook dat de politiek in Den Haag zich gaat inzetten voor het behoud van Siemens Hengelo.’