Politie onderzoekt overlijden baby in Breda

Afgelopen zondag, 20 november 2017, kwam er een melding binnen van een baby die onwel was in Breda. Politie en ambulance waren snel ter plaatse en eerste hulp is opgestart. De baby is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. In de loop van maandag is het baby’tje komen te overlijden. De artsen kunnen niet zeggen dat het hier om een natuurlijke overlijden gaat en hebben de politie in kennis gesteld. Er is maandag een rechercheteam team geformeerd. Er zal een dezer dagen sectie op het lichaam van het baby’tje verricht worden om de doodsoorzaak te onderzoeken. In verband met de gevoeligheid en complexiteit van deze zaak zal er vooralsnog verder geen informatie verstrekt worden, zo meldt een politiewoordvoerder.