Drukste ochtendspits opnieuw verbroken

Voor de tweede dag op rij is het drukterecord van de ochtendspits gesneuveld. Met ruim 430 kilometer (alleen al op de snelwegen) was het vandaag drukker dan gisteren, zo meldt de VID.

Oorzaak was opnieuw het regenachtige weer in combinatie met de topdrukte in november. Door regen houden auto's onderling meer afstand, maar is door het slechtere zicht ook de kans op een ongeluk groter. Vooral in de Randstad, Midden-Nederland en delen van Noord-Brabant was het vandaag (opnieuw) erg druk