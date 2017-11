'Edwin Evers gespot met politie-woordvoerster'

Edwin wil tegenover de krant niets loslaten over zijn mogelijke nieuwe liefde, maar een oplettende passant wist deze foto te maken afgelopen weekend in de hoofdstad. Daar lopen ze gezellig samen hand in hand over de gracht.

Voor dat Esther bij de politie ging werken, heeft ze bij Radio 538 gewerkt. Mogelijk kennen de twee elkaar al langer.