Motorrijder (43) omgekomen bij verkeersongeval in Hall

Bij een ongeval in het Gelderse Hall is maandagavond een motorrijder om het leven gekomen.

Passanten troffen rond 18.15 uur een brandende motorfiets aan in de berm langs de Slatweg. Even verderop vonden zij het levenloze lichaam van het slachtoffer. De man was kort daarvoor door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Gezien zijn ernstige verwondingen moet hij daaraan terplekke zijn overleden. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er derden bij betrokken waren.