Posters uit respect verwijderd uit Pathé van omgekomen model (22) Dominique Lousberg

De 22-jarige Dominique Lousberg uit Tilburg die zondagavond bij een ongeval met een spookrijder om het leven is gekomen, was een van de gezichten van een nieuwe campagne van Pathé.

De bioscoopketen is inmiddels gestart alle reclameposters waar Dominique op staat uit al haar 25 vestigingen verwijderen. Dat laat Pathé weten aan Omroep Brabant. Dominique figureerde als model voor onder meer klanten als Samsung, Holland Casino, de Bijenkorf en Pathé Bioscopen. Ze werkte al zo'n zes jaar bij entertainmentbureau Djade , waar ze volgens eigenaresse Jade Zandbergen erg populair was. Het bureau schrijft op haar site: ''R.I.P. Lieve Do! Met pijn in ons hart hebben wij vanmorgen het afschuwelijke nieuws vernomen dat onze kanjer Dominique Lousberg is omgekomen bij een fataal auto-ongeluk. Dominique was voor ons heel bijzonder! We hebben jarenlang heel fijn samengewerkt. Ze schitterde van Lady Champagne, Black Jack Babe tot Miss Polaroid en...''

Dominique was vierdejaars leerling aan de International Lifestyle Studies in Tilburg en was begonnen aan haar afstudeerfase.

Een spookrijder botste zondag rond 22.30 uur op de A73 bij Roermond frontaal op de auto van Dominique. Ook de spookrijder, een 26-jarige Pool, overleefde de aanrijding niet.