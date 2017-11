Onderzoek naar mishandeling en misbruik van pony

De politie is een onderzoek begonnen naar de zware mishandeling en het misbruik van een pony in een weiland aan de Brand in Zeeland. Zaterdagmiddag kregen agenten even na het middaguur een melding dat er in een weiland een pony zou staan met een bebloed achterwerk.

Een dierenarts constateerde op die plek een grote snee. Het ziet ernaar uit dat die snee is veroorzaakt door een scherp voorwerp. Gelet op de locatie van de wond en het type verwonding is het niet aannemelijk dat het dier zichzelf per ongeluk heeft verwond in de wei. De politie gaat ervan uit dat iemand de pony doelbewust heeft mishandeld en misbruikt. In en om het weiland zijn door de technische recherche weinig aanknopingspunten gevonden.

Getuigen

De afgelopen periode zijn er in de omgeving geen andere meldingen binnengekomen over soortgelijke mishandelingen. De mishandeling vond vermoedelijk plaats tussen vrijdagmiddag 17.00 en zaterdagochtend 10.00 uur. In de zoektocht naar de dader of daders wil de politie graag in contact komen met mogelijke getuigen. Mogelijk dat er de afgelopen tijd verdachte personen of auto’s zijn gezien in de buurt van weilanden in de omgeving van Zeeland.