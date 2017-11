Verzorger Rotterdams verpleegtehuis verdacht van moord op patiënt

Nog twee pogingen moord

'De man werkte als verzorgende in het verpleeghuis en wordt ook nog van twee pogingen tot moord verdacht. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus de politie en het OM.

Insuline toegediend

Het onderzoek startte begin november nadat in een verzorgingshuis in de gemeente Binnenmaas een bewoonster onwel werd. Zij werd naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de behandeling ontstond het vermoeden dat haar zonder medische noodzaak insuline was toegediend. Het verpleeghuis deed aangifte en de politie startte onder leiding van het openbaar ministerie een onderzoek naar het incident.

Twee andere incidenten

In dit Team Grootschalig Onderzoek (TGO) kwamen nog twee incidenten naar boven. In één zaak, eveneens in Binnenmaas, is de bewoonster overleden. In een andere zaak, in Rotterdam, ging het ook om een vrouw die onwel werd. Inmiddels zijn de familieleden van slachtoffers en de slachtoffers zelf door het onderzoeksteam op de hoogte gebracht.

Onderzoek bij andere zorginstellingen

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte bij een aantal zorginstellingen heeft gewerkt. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn de bij het team bekende instellingen ingelicht. Het onderzoek wordt voortgezet.