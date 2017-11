FNV opnieuw in gesprek met Unilever over Unox

Na twee weken van stakingen heeft Unilever de vakbonden een aangepast voorstel gedaan voor de verkoop van de Unox-fabriek in Oss aan Zwanenberg Food Group. Op basis hiervan is FNV ingegaan op de uitnodiging van Unilever om het overleg deze ochtend, op 20 november, te hervatten.

De stakingen die voor deze week gepland staan, gaan gewoon door. Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Het aangepaste voorstel geeft aanleiding om het overleg te hervatten, maar ik loop nog niet vooruit op de uitkomst van het overleg. Acties opschorten is daarom nu niet aan de orde.’

Behoud van werk, koopkracht en pensioen

De Unox-medewerkers strijden voor zekerheid over hun baan en behoud van hun koopkracht en hun pensioenregeling. Zwanenberg en Unilever hebben voor tien jaar productieafspraken gemaakt voor de fabriek in Oss. De FNV wil harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en betere afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n 300 medewerkers.