Tweetal aangehouden voor poging doodslag op motoragent

In een woning in ’s-Hertogenbosch zijn zondagmorgen twee jongeren aangehouden. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar oud. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een achtervolging op 3 november waarbij een motoragent werd aangereden door een auto. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Achtervolging

Surveillerende agenten zagen vrijdagochtend 3 november rond 2.00 uur een auto met hoge snelheid vanuit Engelen richting de Kruiskamp rijden en dat trok de aandacht. Toen ze de auto wilden controleren ging het voertuig ervandoor. Op de Rietveldenweg reed de auto door rood, waarop een achtervolgingontstond. Intussen namen agenten op diverse plekken in de stad hun positie in. Ook op de Zandzuigerstraat reed de auto door rood om al slingerend de Oude Vlijmenseweg op te rijden. Bij de rotonde met de Kooikersweg botste de auto tegen een agent, die daar met zijn motor gepositioneerd stond. De motoragent liep enkele kneuzingen op bij de aanrijding.

Voor de bestuurder was er kennelijk nog altijd geen reden om te stoppen. Een stukje verderop werd de auto door de politie geramd. De drie inzittenden zagen desondanks kans om uit het voertuig te klimmen en gingen er te voet vandoor. De auto werd in beslag genomen. In de auto vond de politie spullen die van diefstal afkomstig zijn.

Op woensdag 15 november werd al een 18-jarige verdachte aangehouden in dit onderzoek.