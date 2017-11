Arrestatie na steekpartij Rilland

De politie arresteerde zondagochtend rond 05.30 uur een 21-jarige Roemeen in het hotel aan de Hoofdweg waar arbeidsemigranten verblijven. Hij zou een 23-jarige Roemeen gestoken hebben.

Er ontstond om onbekende redenen onenigheid in het hotel. Dat liep uit op een steekpartij. De verdachte stak met een mes het slachtoffer meerdere malen in het bovenlichaam. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De verdachte is ingesloten voor verhoor.