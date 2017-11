Sint dondert van Amerigo in Zeist

In Zeist is zaterdag de intocht van Sinterklaas iets anders verlopen als gepland.

De goede Sint verloor bij het afstappen van zijn paard zijn evenwicht en viel voor het gemeentehuis op de grond. Ouders en Pieten grepen direct in en hielpen de Sint weer op de been. De Sint hield van de valpartij gelukkig geen verwondingen aan over. Hij heeft zijn optreden voor de honderden kinderen die zich hadden verzameld gelukkig kunnen afmaken.