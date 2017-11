Aanrijding na onwelwording in Schiedam

Zaterdagochtend ontstond flinke schade aan twee auto's op de Boeier in Schiedam, nadat een bestuurder onwel was geraakt.

De man reed via de Tjalk richting Boeier toen hij de controle over zijn voertuig verloor. Volgens omstanders reed hij met een behoorlijke vaart tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.