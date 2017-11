Fietster zwaargewond na ongeval met vrachtauto in Amsterdam

Zaterdagochtend heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de Stadhouderskade in Amsterdam, waarbij één persoon zwaargewond is geraakt.

Rond 08.50 uur kwam de melding binnen dat een vrachtwagen en een fietser een aanrijding hadden gehad op de Stadhouderskade. De fietser was hierbij onder de vrachtwagen terecht gekomen. Verschillende hulpdiensten snelden zich naar de locatie en hebben het slachtoffer onder de vrachtwagen vandaan gehaald. De 31-jarige vrouw is daarna met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeval.