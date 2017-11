Taxichauffeur door drie mannen mishandeld en beroofd

Een taxichauffeur is vrijdag rond middernacht het slachtoffer geworden van een beroving. Dit gebeurde op de Vuursteen in Hoofddorp.

De chauffeur had de daders rond 23.30 uur als klanten opgepikt vanaf het Gulden Winckelplantsoen in Amsterdam. De drie mannen wilden naar Hoofddorp. Tijdens de rit waren de mannen al vervelend tegen de chauffeur. Bij het afrekenen sloeg de sfeer nog meer om en dit resulteerde in een mishandeling. Daarbij kreeg de chauffeur een aantal klappen tegen zijn hoofd. Uiteindelijk gingen de drie verdachten er vandoor met de portemonnee van het slachtoffer. De politie heeft gezocht in de omgeving maar het drietal niet meer aangetroffen.