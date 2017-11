Agenten onwel bij onderzoek na woningoverval

Vrijdag zijn bij een onderzoek in een huis in Oisterwijk aan de Zandacker agenten onwel geworden. 'Ze hadden een droge mond,hoofdpijn, droge ogen en last van misselijkheid. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hadden geen verdere medische zorg nodig', zo heeft de politie vrijdag bekendgemaakt..

Woningoverval

De politie was bezig met een onderzoek bij het huis in verband met een woningoverval eerder die dag. In een auto en in twee schuren bij de woningen vonden agenten spullen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs en hennep. Het gaat daarbij om onder andere grondstoffen en spullen zoals groeimiddel, transformatoren, een koolstoffilter en een slakkenhuis.

Bewoners verdacht

De brandweer verrichtte metingen in verband met de veiligheid van de agenten. Alles is in beslag genomen en vernietigd. De bewoners zijn aangemerkt als verdachten. Het onderzoek leidde ook naar een loods aan het Sprendlingenpark. De loods is onder leiding van de officier van justitie doorzocht, maar er is niets aangetroffen. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.