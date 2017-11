VOG wordt verplicht voor rij-instructeur

'Op het moment dat men rij-instructeur wil worden of de lesbevoegdheid wil verlengen moet men een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag. Hiermee wil de minister misstanden als fraude, mishandeling en oplichting aanpakken.

Integer

Leerlingen zijn vaak jong. De lessen vinden bovendien vaak plaats in een één-op-één situatie met een ongelijkwaardige relatie. Dat maakt kwetsbaar en daarom is het des te belangrijker dat het contact tussen de leerling en de instructeur integer is. De maatregel tot een wettelijke verplichting tot een verklaring omtrent gedrag helpt om de kandidaat te beschermen en een veilige werkplek voor examinatoren te creëren.

Maatregel na wangedrag

De maatregel volgt op een aantal signalen van wangedrag door rij-instructeurs en is met steun van de branche en andere betrokkenen tot stand gekomen. Op dit moment onderzoeken het CBR en exameninstituut IBKI in samenspraak met de branche of er ook nog andere maatregelen kunnen worden ingezet.

CBR

Instructeurs moeten nu al een geldige bevoegdheidspas (WRM) kunnen laten zien aan het CBR als zij mee willen rijden met een examen. Ook voert het CBR samen met de rijscholen tot april 2018 een social media campagne waarin ze jongeren en hun ouders tips geven om goed het rijbewijs te halen, zoals het kiezen van een goede rijschool.