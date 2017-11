Honderd jihadistische vrouwen vormen dreiging

In de nieuwste AIVD-publicatie ‘Jihadistische vrouwen’ gaat de AIVD in op de rol en dreiging van jihadistische vrouwen in Nederland en in het strijdgebied in Syrië en Irak.

Bijna 100 jihadistische vrouwen in Nederland

Nederland telt in november 2017 een kleine 100 vrouwen die het jihadistisch gedachtegoed aanhangen. Daarnaast zijn er sinds 2012 ten minste 80 vrouwen uit Nederland naar Syrië en Irak gereisd. Nog niet eerder bevond zich zo'n groot aantal Nederlands vrouwen in een jihadistisch strijdgebied. Het overgrote deel sloot zich aan bij ISIS.

Actieve en potentieel gewelddadige rol vrouwen

ISIS is een pragmatische en opportunistische organisatie, die met een toenemend tekort aan strijders op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. Sinds kort staat ISIS vrouwen een actievere en gewelddadige rol toe. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen jihadistische vrouwen in het strijdgebied en in Nederland een grotere geweldsdreiging vormen. De laatste twee jaar heeft een aantal jihadistische vrouwen in Europa geprobeerd een aanslag te plegen.

Rekruteren en propaganda

Jihadistische vrouwen vormen ook op een ander vlak een bedreiging voor Nederland, omdat ze anderen rekruteren, propaganda produceren en verspreiden, en geld inzamelen voor de jihadistische strijd. Bovendien indoctrineren deze vrouwen hun kinderen met het jihadistisch gedachtegoed.

Na terugkeer vasthouden aan gedachtegoed

Met de toenemende militaire druk op de strijdgroepen in Syrië en Irak proberen meer Nederlandse vrouwen het gebied te ontvluchten. Huidige terugkeerders verschillen van degenen die voor 2017 zijn teruggekeerd. Vrouwen die er nu nog zijn, verblijven gemiddeld al 3 jaar in Syrië of Irak.

Deze vrouwen zijn langer blootgesteld aan geweld en hebben een internationaal jihadistisch netwerk opgebouwd. Waarschijnlijk behoudt een aanzienlijk deel na terugkomst in Nederland haar jihadistisch gedachtegoed en connecties.